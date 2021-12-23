ЛизаветаСеменова
Лизавета Семенова
Место работы: ООО Дни календаря
Должность: Бухгалтер
Работает с: 1 января 2021
Мои услуги: составление графика работы по производственному календарю, работа с первичной документацией, выдача справок, ведение бух отчетности.
Немного обо мне: родилась в Москве, учусь постоянно
Мои интересы: Люблю дизайн, музыку
Личный сайт: https://calendar-god.ru
Активность не обнаружена.
Популярные новости
Исследование Lytics: Google, Facebook и Amazon только выиграют от прекращения поддержки сторонних cookie-файлов
23 декабря 2021, 15:10
Исследование SMALL Agencies Hub: 56% маленьких агентств увеличили количество клиентов и улучшили финансовые показатели во время пандемии
22 декабря 2021, 15:55
AppsFlyer: как политика конфиденциальности iOS14.5 повлияла на установки приложений и бюджеты мобильной рекламы в 2021 году
22 декабря 2021, 15:20
22 декабря 2021, 14:20
Блоги
Ближайшие события
30
Декабря
31
Декабря