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ЛизаветаСеменова

Лизавета Семенова

Место работы: ООО Дни календаря
Должность: Бухгалтер
Работает с: 1 января 2021
Мои услуги: составление графика работы по производственному календарю, работа с первичной документацией, выдача справок, ведение бух отчетности.
Немного обо мне: родилась в Москве, учусь постоянно
Мои интересы: Люблю дизайн, музыку
Личный сайт: https://calendar-god.ru
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Активность

Активность не обнаружена.

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